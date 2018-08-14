Марсело прокомментировал свой возможный переход в "Ювентус"

Защитник мадридского "Реала" Марсело прокомментировал слухи о своем возможном переходе в туринский "Ювентус".

"Переход в "Ювентус"? Я не буду об этом говорить. Мы находимся накануне важной игры, и в данный момент я не хочу об этом говорить. Могу ли я остаться в "Реале" надолго? Да, у меня есть контракт до 2022-го года", - цитирует 30-летнего бека "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Марсело поделился ожиданиями от матча с "Атлетико". | soccernews.ru