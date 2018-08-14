Марсело прокомментировал свой возможный переход в "Ювентус"

Теги реал мадридювентусмарсело

Марсело прокомментировал свой возможный переход в "Ювентус"Защитник мадридского "Реала" Марсело прокомментировал слухи о своем возможном переходе в туринский "Ювентус".

"Переход в "Ювентус"? Я не буду об этом говорить. Мы находимся накануне важной игры, и в данный момент я не хочу об этом говорить. Могу ли я остаться в "Реале" надолго? Да, у меня есть контракт до 2022-го года", - цитирует 30-летнего бека "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Марсело поделился ожиданиями от матча с "Атлетико". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов