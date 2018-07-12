Марсело прокомментировал уход Роналду из "Реала"

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Марсело прокомментировал уход Роналду из "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Марсело прокомментировал уход из королевского клуба нападающего Криштиану Роналду.

"Настало время прощаться. Клянусь, не думал, что этот момент когда-нибудь наступит. Но в этой жизни ничего не вечно. Надеюсь, ты будешь счастлив в своём новом приключении. Мы почти десять лет играли вместе, десять лет радости, хорошего футбола, побед, поражений и прекрасных моментов. Я многому научился у тебя. Твоя приверженность - самое невероятное качество, которое я видел у спортсменов. Мне будет не хватать твоих предматчевых речей. Горжусь, что играл с тобой, не только лучшим футболистом в истории, но и потрясающим человеком" - написал бразильский фулбек в своём инстаграме.

33-летний Роналду перешёл в "Ювентус" за 112 миллионов евро.

Напомним, что сам Марсело не намерен уходить из "Реала". | http://soccernews.ru

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