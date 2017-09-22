Марсело пропустит больше времени, чем ожидалось

Теги реал мадридмарсело

Марсело пропустит больше времени, чем ожидалось

Стало известно на сколько времени выбыл защитник "Реала" Марсело.

Как сообщает официальный сайт клуба, бразилец пропустит около месяца. Напомним, что у игрока разрыв бицепса левого бедра.

В нынешнем сезоне Марсело сыграл 7 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Марсело будет отсутствовать около двух недель. | http://soccernews.ru

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