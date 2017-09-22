Марсело пропустит больше времени, чем ожидалось

Стало известно на сколько времени выбыл защитник "Реала" Марсело.

Как сообщает официальный сайт клуба, бразилец пропустит около месяца. Напомним, что у игрока разрыв бицепса левого бедра.

В нынешнем сезоне Марсело сыграл 7 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Марсело будет отсутствовать около двух недель. | http://soccernews.ru