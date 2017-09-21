Марсело пропустит две недели

Защитник мадридского "Реала" Марсело выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.

По сведениям издания, 29-летний бразилец получил мышечное повреждение задней поверхности бедра в матче 5-го тура Примеры против "Бетиса". Ориентировочные сроки восстановления составят две недели.

Стоит отметить, что в лазарете "сливочных" также находится и другой левый защитник команды Тео Эрнандес.

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