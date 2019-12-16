Марсело пропустит Эль Класико из-за повреждения

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Марсело пропустит Эль Класико из-за повреждения

Защитник "Реала" Марсело пропустит матч 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной".

Напомним, встреча была перенесена на 18 декабря из-за протестов в Каталонии.

Футболист не успевает восстановится после повреждения, полученного в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Галатасараем" (6:0).

Скорее всего, вместо бразильца на поле выйдут Ферлан Менди или Начо Фернандес.

Напомним, что Эль Класико также пропустит вингер "Реала" Эден Азар.

А еще: К Эль Классико условно готовы! "Реал" не смог победить "Валенсию", но показал, за счет чего может победить "Барселону"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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