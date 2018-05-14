Марсело провёл 450-й матч за "Реал"

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Марсело провёл 450-й матч за "Реал"

Защитник мадридского "Реала" Марсело принял участие в матче 37-го тура Примеры против "Сельты".

Как сообщает официальный сайт королевского клубав, эта игра стала для 30-летнего бразильца 450-й в составе "сливочных".

Марсело, выступающий за "Реал" с 2006 года, провёл 319 матчей в чемпионате Испании, 88 - в Лиге Чемпионов, 26 - в Кубке Короля, 8 - в Суперкубке Испании, 6 - в клубном Чемпионате Мира и 3 - в Суперкубке Европы.

Также отмечается, что латераль в 450 поединках одержал 317 побед и забил 33 гола. 

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3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
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9 Эйбар 37 50
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