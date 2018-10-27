Марсело рассказал, кто победит в Эль Класико

Левый защитник мадридского "Реала" Марсело высказался в преддверии матча десятого тура испанской Примеры против "Барселоны".

"Мир останавливается, чтобы посмотреть этот матч. Всегда приятно играть с "Барселоной", особенно на "Камп Ноу". Болельщики настроены против тебя и это очень мотивирует. Нам нужно сохранять концентрацию, ведь в составе соперника много блестящих футболистов. Ну а победит в Эль Класико тот, кто совершит меньше ошибок" - приводит слова Марсело Marca.

Напомним, что матч "Барселона" - "Реал" состоится в воскресенье, 28 октября, в 18:15 по московскому времени.

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