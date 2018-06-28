Марсело рассказал о своей травме в матче с Сербией
Защитник сборной Бразилии Марсело рассказал о том, как восстанавливается после травмы.
Бразилец был заменен на 10-й минуте матча ЧМ с Сербией (2:0).
"Спасибо всем за сообщения. Благодарен Богу, что не случилось ничего серьезного. Скоро вернусь.
Очень доволен победой", - написал Марсело.
Ожидается, что Марсело примет участие в матче 1/8 финала с Мексикой, который состоится 2 июля.
Читайте: Наставник сборной Бразилии сделал заявление о травме Марсело | soccernews.ru
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