Марсело: "Реал" вернётся"

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Марсело: "Реал" вернётся"

Защитник мадридского "Реала" Марсело верит, что его команда в скором времени преодолеет кризис и вновь будет показывать результаты, соответствующие её уровню.

"Иногда в нашей жизни происходят плохие вещи. Они направляют нас на нужный путь. Какими бы ни были тяжёлыми времена, "Реал" вернётся" - написал вице-капитан "сливочных" в своём инстаграме.

Напомним, что сам бразилец в ближайшее время "Реалу" помочь не сможет - из-за травмы он выбыл из строя на две недели.

Тем временем, королевский клуб уже пошёл на радикальные меры, отправив в отставку главного тренера команды Хулена Лопетеги. Временно "бланкос" будет руководить наставник дубля Сантьяго Солари.

Не пропустите: "Реал" выбирает между двумя тренерами. | http://soccernews.ru

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Комментарии
ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ

не уя он не вернётся

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