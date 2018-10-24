Марсело рискует пропустить Эль Класико

Участие левого защитника "Реала" Марсело в матче десятого тура испанской Примеры против "Барселоны" находится под вопросом, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, бразильский латераль травмировал лодыжку во вчерашней игре Лиги Чемпионов против "Виктории Плзень". У футболиста подозрение на повреждение связок. Если диагноз подтвердится, то игрок точно пропустит Эль Класико.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится в воскресенье, 28 октября, в 18:15 по московскому времени.

В этом сезоне 30-летний Марсело сыграл за "сливочных" 9 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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