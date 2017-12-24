Марсело: "С "Барселоной" трудно играть в полном составе, представьте, как это - противостоять им вдесятером"

Защитник мадридского "Реала" Марсело высказался о поражении своей команды во вчерашнем Эль Класико.

"Еще не все потеряно. Я не верю в чудеса, но я верю в тяжелую работу. Мы хорошо играли в первом тайме. Но после перерыва мы пропустили быстрый гол и вскоре после этого получили пенальти и удаление. С "Барселоной" трудно играть в полном составе, представьте, как это - противостоять им вдесятером", - приводит слова 29-летнего бека королевского клуба Marca.

Напомним, Перес поддержал Зидана после Эль Класико. | soccernews.ru