Марсело: "С тренером Тите мы вернём Бразилию на вершину"

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Марсело: "С тренером Тите мы вернём Бразилию на вершину"Защитник сборной Бразилии Марсело верит в то, что под руководством Тите команда способна вернуться на былую вершину.

"У меня есть последняя миссия в футболе. Бразилия возвращается на чемпионат мира. Запишите это. С тренером Тите мы вернём Бразилию на вершину", - отметил он.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. 

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