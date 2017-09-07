Марсело: "С тренером Тите мы вернём Бразилию на вершину"
Защитник сборной Бразилии Марсело верит в то, что под руководством Тите команда способна вернуться на былую вершину.
"У меня есть последняя миссия в футболе. Бразилия возвращается на чемпионат мира. Запишите это. С тренером Тите мы вернём Бразилию на вершину", - отметил он.
Напомним, что ЧМ-2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.
Читайте: Неймар удостоился критики за два последних своих матча в составе сборной Бразилии | soccernews.ru
опрос
главное
-
Ты - букмекер! Тест на знание фаворитов Лиги Чемпионов 2017/2018
-
Последние против первых: "Метц" принимает ПСЖ
-
В гости к худшей команде страны: ЦСКА отправляется в Пермь на игру с "Амкаром"
-
В ожидании первой гостевой победы: "Халл" Слуцкого навестит "Дерби"
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Палермо", не продавай он своих лидеров
Лента новостей
-
Мбаппе: "Посоветовал Дембеле принять предложение "Барселоны"
-
Перес: "Покупка Мбаппе принесла бы "Реалу" больше вреда, чем пользы"
-
Ригони: "Зенит" должен выиграть три турнира"
-
Зидан: "Не вижу Ла Лигу без "Барселоны"
-
Перес: "С приходом Зидана "Реал" сделал качественный рывок"
-
Сальгадо высказался о конкуренции Роналду и Месси
-
Каррера сравнил ситуацию Глушакова с Бонуччи
-
Перес анонсировал важное для "Реала" событие
-
"Барселона" обеспокоена ситуацией с Рафиньей
-
Турнир прогнозов: анонс 5 тура
-
Гранеро поделился интересной историей с участием Месси и Пике
-
Туран отказался переходить в "Галатасарай" и останется в "Барселоне"
-
"Интер" подписал контракт с PES 18
-
Мевля: "Когда звонит такой клуб, как "Зенит", долго раздумывать не приходится"
-
ФИФА может наказать Алли за жест со средним пальцем
-
Тельо не перешел в "Спартак" из-за беременности жены
-
Бек "Севильи" Ленгле: "Мы можем побороться за третье место в Ла Лиге"
-
Филиппо Индзаги: "Ювентус" по-прежнему фаворит Серии А, но стать чемпионом будет намного сложнее"
-
Варан может сыграть с "Леванте"
-
Классный гол Патрика Клюйверта за сборную звезд
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|0
|0