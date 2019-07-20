Марсело сделал выбор между Азаром и Неймаром

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Марсело сделал выбор между Азаром и Неймаром

Защитник мадридского "Реала" Марсело рассказал, кто ему больше импонирует - бельгиец Эден Азар или бразилец Неймар.

"Их нельзя сравнивать. Азар - футболист топ-уровня. Как и у Неймара, у него есть все качества, чтобы находиться в пятёрке лучших игроков планеты. Он впечатляет. Но Неймар отличается непредсказуемостью. Против него невозможно защищаться. Я был бы очень рад, если бы он оказался в "Реале". Клуб должен делать всё, чтобы подписывать лучших игроков мира. Его прошлое в "Барселоне" это не проблема. Для меня Неймар лучше Азара", - приводит слова Марсело Marca.

Напомним, что с Неймаром фулбек "Реала" играет вместе в сборной Бразилии, а Азар только этим летом стал его одноклубником.

В прошлом сезоне 27-летний форвард сыграл за ПСЖ 28 матчей, забил 23 мяча и сделал 13 ассистов. В активе 28-летнего вингера за тот же период 52 игры в составе "Челси", 21 гол и 17 результативных передач.

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Mutaloff
Mutaloff

На ровном месте делает конфликт,промолчать нельзя,постоянно во что-то ляпается!

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