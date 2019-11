Марсело сказал Неймару, что тот играет лучше Мбаппе в ПСЖ

Защитник "Реала" Марсело пообщался с форвардом ПСЖ Неймаром перед матчем 5-го тура Лиги Чемпионов. Об этом сообщает Marca.

Перед выходом на поле футболисты переговорили, их разговор заметили телекамеры. Марсело сказал, что бразилец играет в парижском клубе лучше своего товарища Килиана Мбаппе.

"Ты играешь лучше, чем Мбаппе", - сказал Марсело Неймару.

“You play better than Mbappe”



Marcelo had some interesting words for Neymar at the Bernabeu



https://t.co/n8AtIxkSIG pic.twitter.com/5HaJ2OSs0b