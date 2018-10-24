Защитник мадридского "Реала" Марсело сможет принять участие в Эль Класико, которое состоится в ближайшую субботу.

Так, согласно сведениям El Mundo Deportivo, травма, полученная 30-летним беком во вчерашнем матче Лиги Чемпионов против чешской "Виктории", оказалась не серьезной. С высокой долей вероятности, бразилец сможет выйти на поле "Камп Ноу" в ближайший уик-энд и сыграть против "Барселоны".

В текущем сезоне Марсело забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 9 играх за "Реал".

Напомним, Перес готовит 150 миллионов евро на новую звезду для "Реала". | soccernews.ru