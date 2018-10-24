Марсело сможет принять участие в Эль Класико

Теги марселобарселонареал мадрид

Марсело сможет принять участие в Эль КласикоЗащитник мадридского "Реала" Марсело сможет принять участие в Эль Класико, которое состоится в ближайшую субботу.

Так, согласно сведениям El Mundo Deportivo, травма, полученная 30-летним беком во вчерашнем матче Лиги Чемпионов против чешской "Виктории", оказалась не серьезной. С высокой долей вероятности, бразилец сможет выйти на поле "Камп Ноу" в ближайший уик-энд и сыграть против "Барселоны".

В текущем сезоне Марсело забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 9 играх за "Реал".

Напомним,  Перес готовит 150 миллионов евро на новую звезду для "Реала". | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Менотти прокомментировал информацию о возвращении Месси в сборную

Менотти прокомментировал информацию о возвращении Месси в сборную

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов