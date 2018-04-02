Марсело составил команду-мечту из игроков, с которыми он играл

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Марсело составил команду-мечту из игроков, с которыми он игралЗащитник мадридского "Реала" Марсело составил команду-мечту из игроков, с которыми ему довелось поиграть.

Так, в число лучших одиннадцати 29-летний бразилец включил: Жулио Сезара, Дани Алвеса, Тьяго Силву, Серхио Рамоса, Роберто Карлоса, Каземиро, Луку Модрича, Зинедина Зидана, Месута Озила, Криштиану Роналду и Неймара.

При этом для нынешнего наставника "сливочных" Марсело сделал исключение, включив его в состав, несмотря на то, что с ним он не играл. Капитаном своей команды он выбрал Модрича.

Напомним, летом Зидан будет готов расстаться с восемью игроками "Реала". | soccernews.ru

комментарии
месси

похоже марсело боится от модрича и сделал его капитаном команды)) шутка)))

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Марсело- молодец!!!

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