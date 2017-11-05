Марсело стал вторым иностранцем в истории "Реала", который провел за клуб 300 матчей в Ла Лиге

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Реал" играет с "Лас-Пальмасом".

Этот поединок стал 300-м для бразильского защитника Марсело в футболке королевского клуба в Ла Лиге.

По этому показателю он занимает второе место в истории клуба среди иностранцев после своего соотечественника Роберто Карлоса (370).

29-летний Марсело выступает за "Реал" с 2007 года, провел за клуб 422 матча и забил 29 голов.

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