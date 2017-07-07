Марсело: "Уход Роналду? В прессе много лжи"

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Марсело: "Уход Роналду? В прессе много лжи"Защитник "Реала" Марсело заявил, что его не тревожит информация о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду.

По слухам, португалец покинет команду в связи с преследованием за налоговые махинации.

"Меня не беспокоит ситуация вокруг Криштиану Роналду, потому что в прессе много лжи. Я не понимаю, почему нас это должно беспокоить. Он сам знает, что для него лучше. Клуб всегда на нашей стороне, на стороне игроков. У меня с Криштиану Роналду отличные отношения и за пределами поля. Это большой профессионал, которого я считаю лучшим в мире", - отметил бразилец.

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