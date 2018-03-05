Марсело: "Уверен, что Неймар вернется"

Защитник мадридского "Реала" Марсело поддержал своего соотечественника из французского ПСЖ Неймара, которому на прошлой неделе была сделана операция на правой ноге.

" Неймар знает, что его поддерживают болельщики и вся Бразилия. Ситуация - сложная, но я уверен, что бразильцы и весь мир желают ему скорейшего выздоровления, и я уверен, что он вернется. Я также шлю ему привет и крепкие объятия ", - цитирует 29-летнего бека RMC Sport.

Напомним, спортдир ПСЖ раскрыл планы Неймара на будущее. | soccernews.ru