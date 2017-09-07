Марсело в 2006 году мог перейти в ЦСКА
Защитник мадридского "Реала" Марсело рассказал, что в 2006 году у него были предложения от московского ЦСКА и "Севильи".
"Когда мне исполнилось 18 лет, некоторые европейские клубы проявляли ко мне интерес. Я слышал, что ЦСКА и "Севилья" хотели заполучить меня" - цитирует 29-летнего бразильца AS.
Напомним, что в 2007 году Марсело перешёл в "Реал" и уже сыграл в составе "сливочных" более 400 матчей.
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