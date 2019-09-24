Марсело: "В "Реале" всегда будут игроки, делающие невероятные вещи"

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Марсело: "В "Реале" всегда будут игроки, делающие невероятные вещи"

Защитник "Реала" Марсело рассказал, что думает о попадание сразу четырех футболистов мадридского клуба в символическую сборную года по версии ФИФА.

"Хоть мы и не выигрывали титулов, но в "Реале" всегда будут игроки, делающие невероятные вещи.

Многие сомневаются в нас, и не рады видеть здесь наших футболистов, но "Реал" будет всегда", - сказал Марсело.

После пяти туров испанской Примеры "Реал" занимает 2 место в турнирной таблице, имея в активе 11 баллов. В следующем матче мадридцы встретятся с "Осасуной". Игра пройдет завтра, 25 сентября, на "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 22:00 (мск). 

Не пропустите: В команде года ФИФА четыре игрока "Реала", по два - "Барселоны", "Ювентуса" и "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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