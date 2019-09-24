Марсело: "В "Реале" всегда будут игроки, делающие невероятные вещи"
Защитник "Реала" Марсело рассказал, что думает о попадание сразу четырех футболистов мадридского клуба в символическую сборную года по версии ФИФА.
"Хоть мы и не выигрывали титулов, но в "Реале" всегда будут игроки, делающие невероятные вещи.
Многие сомневаются в нас, и не рады видеть здесь наших футболистов, но "Реал" будет всегда", - сказал Марсело.
После пяти туров испанской Примеры "Реал" занимает 2 место в турнирной таблице, имея в активе 11 баллов. В следующем матче мадридцы встретятся с "Осасуной". Игра пройдет завтра, 25 сентября, на "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 22:00 (мск).
Не пропустите: В команде года ФИФА четыре игрока "Реала", по два - "Барселоны", "Ювентуса" и "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0