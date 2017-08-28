Марсело: "Валенсия" играла как маленький клуб"

Защитник мадридского "Реала" Марсело поделился мнением о ничьей с "Валенсией" в матче второго тура испанской Примеры.

"Валенсия", затягивая время, играла как маленький клуб. Эта ничья воспринимается как поражение. Мы должны были выигрывать, но это футбол" - цитирует Марсело Marca.

Напомним, что матч между "Реалом" и "Валенсией" завершился ничьей со счётом 2:2.

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