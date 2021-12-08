Марсело вернется в Бразилию

Теги реал мадридмарсельфлуминенсе

Марсело вернется в БразилиюФото: инстаграм Марсело/Автор неизвестен

Бразильский капитан и защитник мадридского "Реала" Марсело летом сменит клубную прописку, сообщает Olé.

По информации источника, 33-летний футболист может вернуться в команду, в которой начинал свою карьеру - "Флуминенсе", откуда перешел в королевский клуб в январе 2007 года.

Ранее сообщалось, что в стане "Реала" уже приняли решение, что контракт Марсело, который истекает в конце нынешнего сезона не будет продлен.

В этом сезоне бразилец принял участие в 5 матчах "сливочных".

Также не пропустите: "Барселона" сможет подписать Феррана Торреса при определенных условиях. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" назначила новых людей в руководство клуба

"Бавария" назначила новых людей в руководство клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов