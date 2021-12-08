Марсело вернется в Бразилию

Фото: инстаграм Марсело/Автор неизвестен

Бразильский капитан и защитник мадридского "Реала" Марсело летом сменит клубную прописку, сообщает Olé.

По информации источника, 33-летний футболист может вернуться в команду, в которой начинал свою карьеру - "Флуминенсе", откуда перешел в королевский клуб в январе 2007 года.

Ранее сообщалось, что в стане "Реала" уже приняли решение, что контракт Марсело, который истекает в конце нынешнего сезона не будет продлен.

В этом сезоне бразилец принял участие в 5 матчах "сливочных".

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