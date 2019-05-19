Марсело: "Верю, что "Реал" вернется"
Бразильский защитник "Реала" Марсело прокомментировал итоги сезона для своей команды.
"Мы сами во всем виноваты. Мы плохо стартовали и так же завершили сезон. Мы хотели бороться за титулы, но сезон получился тяжелым для команды и меня лично. В следующем сезоне все изменится. Я верю, что "Реал" вернется. Один плохой сезон этого не изменит. Нас мотивирует свист со стороны фанатов. Я бы не был тем, кем являюсь, если бы меня сбивал с ног каждый свисток", - приводит слова Марсело Marca.
Не пропустите: "Реал" - "Бетис" - 0:2 (видеообзор матча Примеры). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" и ЦСКА потеряли шансы пробиться в Лигу Чемпионов
-
"Краснодар" разгромил "Арсенал" и гарантировал себе попадание в Лигу Чемпионов
-
Бэйл назвал "Реалу" требования для своего ухода
-
"Эйбар" - "Барселона": видеотрансляция заключительного матча Примеры сезона 2018/19
-
"Динамо" упустило победу над "Енисеем", однако обезопасило себя от попадания в зону стыковых матчей
Лента новостей
-
"Реал" установил антирекорд по числу очков отставания от "Барселоны"
-
"Шахтер" в 12-й раз стал чемпионом Украины
-
1
Бердыев отказался профинансировать переходы Еременко и Попова в "Рубин" из своей зарплаты
-
"Спартак" и ЦСКА потеряли шансы пробиться в Лигу Чемпионов
-
1
"Краснодар" разгромил "Арсенал" и гарантировал себе попадание в Лигу Чемпионов
-
1
Марсело: "Верю, что "Реал" вернется"
-
5
Бэйл назвал "Реалу" требования для своего ухода
-
"Милан" может договориться с УЕФА и отказаться от участия в Лиге Европы
-
Аленичев покинет "Енисей" по окончании сезона
-
ПСЖ возобновил интерес к Канте
-
4
Зидан прокомментировал поражение от "Бетиса"
-
"Атлетико" и "Манчестер Сити" могут обменяться игроками
-
"Эйбар" - "Барселона": видеотрансляция заключительного матча Примеры сезона 2018/19
-
"Кьево" - "Сампдория" - 0:0 (видеообзор матча Серии А)
-
"Реал" - "Бетис" - 0:2 (видеообзор матча Примеры)
-
"Динамо" упустило победу над "Енисеем", однако обезопасило себя от попадания в зону стыковых матчей
-
УЕФА назвала стоимость билетов на Евро-2020
-
"Кьево" и "Сампдория" не выявили победителя
-
1
Президент "Урала" раскритиковал судейство в матче с "Локомотивом"
-
"Тоттенхэм" и "Ювентус" могут совершить обмен тренерами
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|37
|46
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32