Марсело: "Верю, что "Реал" вернется"

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Марсело: "Верю, что "Реал" вернется"
Бразильский защитник "Реала" Марсело прокомментировал итоги сезона для своей команды.

"Мы сами во всем виноваты. Мы плохо стартовали и так же завершили сезон. Мы хотели бороться за титулы, но сезон получился тяжелым для команды и меня лично. В следующем сезоне все изменится. Я верю, что "Реал" вернется. Один плохой сезон этого не изменит. Нас мотивирует свист со стороны фанатов. Я бы не был тем, кем являюсь, если бы меня сбивал с ног каждый свисток", - приводит слова Марсело Marca.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Не верю и это говорю я,да и Станиславский думаю сказал бы также,толстый,старый,ленивый мешок,который проиграл конкуренцию Регилону,обьясните, Марсело,как так?

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