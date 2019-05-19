Марсело: "Верю, что "Реал" вернется"



Бразильский защитник "Реала" Марсело прокомментировал итоги сезона для своей команды.

"Мы сами во всем виноваты. Мы плохо стартовали и так же завершили сезон. Мы хотели бороться за титулы, но сезон получился тяжелым для команды и меня лично. В следующем сезоне все изменится. Я верю, что "Реал" вернется. Один плохой сезон этого не изменит. Нас мотивирует свист со стороны фанатов. Я бы не был тем, кем являюсь, если бы меня сбивал с ног каждый свисток", - приводит слова Марсело Marca.

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