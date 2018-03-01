Марсело восстановился после травмы

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Марсело восстановился после травмы

Защитник мадридского "Реала" Марсело восстановился после повреждения мышц бедра и вернулся в строй, сообщает официальный сайт королевского клуба.

29-летний бразилец уже вернулся к тренировкам и готовится вместе с партнёрами по команде к субботнему матчу против "Хетафе".

Напомним, что Марсело находится в лазарете с середины февраля и пропустил три матча "сливочных". 

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