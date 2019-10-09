Марсело восстановился после травмы

Левый защитник мадридского "Реала" Марсело готов вернуться на поле, сообщает официальный сайт клуба.

Бразилец восстановился после мышечной травмы бедра и уже приступил к тренировкам в общей группе "бланкос".

Напомним, что футболист получил повреждение 4 октября и пропустил поединок Примеры с "Гранадой" (4:2).

В текущем сезоне Марсело сыграл за "Реал" 4 матча и сделал 1 ассист.

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