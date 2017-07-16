Марсело вскоре побьёт клубный рекорд "Реала"

Защитник "Реала" Марсело вскоре побьёт рекорд мадридского клуба по количеству сезонов, проведённых на "Сантьяго Бернабеу", среди иностранцев.

Сезон 2017/18 станет для 29-летнего бразильца двенадцатым в составе "сливочных". Предыдущий рекорд принадлежал Альфредо Ди Стефано и Роберто Карлосу (по 11 сезонов).

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