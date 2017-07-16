Марсело вскоре побьёт клубный рекорд "Реала"

Теги реал мадридмарсело

Марсело вскоре побьёт клубный рекорд "Реала"

Защитник "Реала" Марсело вскоре побьёт рекорд мадридского клуба по количеству сезонов, проведённых на "Сантьяго Бернабеу", среди иностранцев.

Сезон 2017/18 станет для 29-летнего бразильца двенадцатым в составе "сливочных". Предыдущий рекорд принадлежал Альфредо Ди Стефано и Роберто Карлосу (по 11 сезонов).

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3 Атлетико Мадрид 38 78
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5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
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8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
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12 Валенсия 38 46
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