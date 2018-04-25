Марсело вышел на второе место в списке бомбардиров "Реала" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов

Защитник мадридского "Реала" Марсело вышел на второе место в списке бомбардиров своей команды в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Так, гол в ворота мюнхенской "Баварии" в первом полуфинальном матче турнира, который в эти минуты проходит на "Альянц Арене", стал для 29-летнего бразильца уже третьим в ЛЧ. Больше него из его партнеров по клубу забил только Криштиану Роналду - 15 мячей.

Напомним, Гвардиола заинтересован в обмене игроками с "Реалом". | soccernews.ru