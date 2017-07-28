Марсело высказался о возможном переходе Мбаппе в "Реал"

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Марсело высказался о возможном переходе Мбаппе в "Реал"Защитник мадридского "Реала" Марсело прокомментировал возможный переход форварда "Монако" Килиана Мбаппе в свой клуб.

"Он молод и у него впереди долгое будущее. У него много дел. Если я скажу, что он очень хорош, это надавит на него, потому что он - очень молодой игрок. Хорошие футболисты всегда должны играть в Мадриде, и, если он придет, добро пожаловать", - цитирует 29-летнего бека sport.es.

Напомним, "Барселона" провела переговоры с Мбаппе. | soccernews.ru

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