Марсело высказался по поводу слухов о возможном уходе из "Реала"

Защитник "Реала" Марсело опроверг слухи о возможном уходе из клуба.

"Мне не поступали предложения от других клубов. Вы не найдете человека, который был бы более предан своему клубу, чем я" - приводит слова Марсело Football Italia.

Напомним, что по слухам Марсело хочет продолжить карьеру в "Ювентусе".

Читайте также: Альтернативой Марсело в "Ювентусе" определили другого звездного защитника. | http://soccernews.ru