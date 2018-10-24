Марсело высказался по поводу слухов о возможном уходе из "Реала"

5 Теги реал мадридмарселоювентус

Марсело высказался по поводу слухов о возможном уходе из "Реала"

Защитник "Реала" Марсело опроверг слухи о возможном уходе из клуба.

"Мне не поступали предложения от других клубов. Вы не найдете человека, который был бы более предан своему клубу, чем я" - приводит слова Марсело Football Italia.

Напомним, что по слухам Марсело хочет продолжить карьеру в "Ювентусе".

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Комментарии

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ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ

эх как вспомню Роналдов палец,так аж течет в заднем проходе,заберите меня в Ювентус подумал Марсело

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Марсело

то ПИДОР рональду соскучился по моей жопе и делает вброс.

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Вахтанг

я тебе в шапку ссал свинья, выходи на татами со мной я тебя прогибом кувырком швырну падаль

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

ты ПИДОР способен только в рот насрать своей шлюхе маме ахахахахахаха

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Фанат РМ

Не обращай внимание, ДЫРЯВЫЙ только строчить умеет ртом и на клавиатуре,а то на татами он выйдет,ну рассмешил,ну ДЫРЯВЫЙ

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