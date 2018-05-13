Марсело высказался по поводу возможного перехода Неймара в "Реал"

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Марсело высказался по поводу возможного перехода Неймара в "Реал"

Защитник мадридского "Реала" Марсело высказался по поводу возможного перехода нападающего ПСЖ Неймара в королевский клуб.

"Я был бы рад играть с Неймаром. Это один из лучших футболистов в мире, а в "Реале" играют лучшие. Но мы с ним не общались на эту тему" - цитирует Марсело Marca.

Напомним, что трансфер Неймара обойдётся "Реалу" в 260-300 миллионов евро.

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