Марсело: "Я был очень рад возвращению Зидана"

Защитник "Реала" Марсело рассказал, как он отнесся к возвращению Зинедина Зидана на пост тренера команды.

"Зидан для меня как старший брат. Я был очень рад его возвращению. И это не только из-за того, что он вернул меня в стартовый состав. Скорее, из-за той радости, которую он принес команде", - приводит слова Марсело Globo Esporte.

Напомним, что Зидан вернулся в "Реал" в марте 2019 года. До этого он уже возглавлял клуб с 2016 по 2018 год. Тогда "Реал" под его руководством выиграл три Лиги Чемпионов кряду.

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