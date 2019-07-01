Марсело: "Я был очень рад возвращению Зидана"

2 Теги марселозинедин зиданреал мадрид

Марсело: "Я был очень рад возвращению Зидана"

Защитник "Реала" Марсело рассказал, как он отнесся к возвращению Зинедина Зидана на пост тренера команды.

"Зидан для меня как старший брат. Я был очень рад его возвращению. И это не только из-за того, что он вернул меня в стартовый состав. Скорее, из-за той радости, которую он принес команде", - приводит слова Марсело Globo Esporte.

Напомним, что Зидан вернулся в "Реал" в марте 2019 года. До этого он уже возглавлял клуб с 2016 по 2018 год. Тогда "Реал" под его руководством выиграл три Лиги Чемпионов кряду.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Конечно,всегда приятно,когда талантливый и лучший по всем статьям Регилон не попалает в заявку,а выходит тупое сало Марсело,кому такое не нравится?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Тупое сало это ты. Так с тобой диалог вести? За языком следи своим. Учись выражать свои эмоции, без оскорбления игроков. Уже надоело твое нытье и вечное недовольство. И словечки свои, засунь туда, откуда достал. Вчера показывал твои комменты знакомым мадридистам - рад, что не я один считаю тебя блаженным. В мире так много клубов, почему такой чудик как ты, выбрал именно Реал((

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