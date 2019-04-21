Марсело: "Я счастлив в "Реале". Это мой дом"



Бразильский защитник "Реала" Марсело заявил, что он хочет остаться в испанском клубе.

"Обо мне ходит много слухов, но "Реал" - это мой дом. Об этом знают все мои друзья. Я всегда говорил, что счастлив в команде. Я показываю это на тренировках и матчах. Ничего не менялось, когда я не играл в основном составе. Я был сосредоточен и поддерживал партнеров по команде", - приводит слова Марсело Football Espana.

Ранее сообщалось, что бразилец может перейти в "Ювентус" в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 30-летний Марсело провел за "Реал" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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