Защитник мадридского "Реала" Марсело ярко ответил на догадки относительно его ухода в "Ювентус".

Накануне появилась информация, что 30-летний бразилец уже согласовал со "старой синьорой" четырёхлетний контракт.

"Вперёд Мадрид Здесь мой дом!", - написал футболист в своём инстаграме, прикрепив фото с тренировки.

Марсело выступает за "Реал" с 2007 года, сыграл 476 матчей, забил 36 голов и сделал 88 ассистов. Его контракт с королевским клубом рассчитан до июня 2022 года.

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