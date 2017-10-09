Марсело является лучшим ассистентом среди защитников из топ-5 европейских лиг в текущем году

Защитник мадридского "Реала" Марсело является лучшим ассистентом среди игроков обороны из топ-5 европейских лиг в текущем году.

Так, на счету 29-летнего бека королевского клуба на сегодняшний день значится 9 результативных передач в текущем календарном году во всех турнирах.

В стартовавшем же сезоне Марсело отметился двумя ассистами в 8 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" узнал своего потенциального соперника по полуфиналу клубного Чемпионата Мира. | soccernews.ru