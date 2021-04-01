Марсело за время выступления в "Реале" потратил на штрафы более миллиона евро

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Марсело за время выступления в "Реале" потратил на штрафы более миллиона евроФото: Твиттер @MarceloM12 
Защитник мадридского "Реала" Марсело был замечен в нарушении коронавирусных. Футболист со своей семьей побывал на пляже Мальварроса в Валенсии и находился без маски в общественном месте.

За такое поведение игроку грозит штраф в размере 600 евро в соответствии с местными правилами.

Бразилец не в первый раз нарушает правила и сталкивается со штрафом с момента перехода в "королевский клуб" в январе 2007 года. По информации Deportes Cuatro, защитник уже заплатил более миллиона евро в виде штрафов.

Самый крупный из них Марсело выплатил после достижения договоренности с прокуратурой по экономическим преступлениям за уклонение от уплаты налогов. Тогда пришлось отдать 800 тысяч евро. Затем он получил штраф в размере 150 000 евро за два преступления за повреждение имущества и 6000 евро за нарушения правил дорожного движения, а год назад ему пришлось заплатить 157 000 евро за вождение без баллов на водительских правах.

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