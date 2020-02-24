Марсело задержали за езду без прав и превышение скорости

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Марсело задержали за езду без прав и превышение скорости
Бразильский защитник мадридского "Реала" Марсело был задержан полицией неподалеку от клубной базы, сообщает El Mundo.

По сведениям издания, футболист превысил скорость на 14 километров в час. Скорость автомобиля игрока составила 134 километра в час. При этом, бразилец не имел права управлять машиной, так как в его водительских правах закончились соответствующие баллы, так как ранее он неоднократно нарушал ПДД.

При этом, сам игрок утверждает, что не знал об окончания действия его лицензии.

 

В нынешнем сезоне 31-летний Марсело провел за "Реал" 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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