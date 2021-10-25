Марсело задумался об уходе из "Реала" в январе

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Левый защитник мадридского "Реала" Марсело разочарован своим положением в команде после возвращения Карло Анчелотти на пост главного тренера.

В связи с этим, как сообщает El Nacional, 33-летний футболист готов в январе расторгнуть контракт со "сливочными" и вернуться во "Флуминенсе".

Президент королевского клуба Флорентино Перес не будет препятствовать уходу бразильца, однако финальное решение остаётся за тренерским штабом.

В текущем сезоне Марсело сыграл за "Реал" 2 матча, результативными действиями не отличался. Его контракт с "бланкос" истекает 30 июня 2022 года.

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