Марсело задумался об уходе из "Реала" в январе
Фото твиттер Марсело
Левый защитник мадридского "Реала" Марсело разочарован своим положением в команде после возвращения Карло Анчелотти на пост главного тренера.
В связи с этим, как сообщает El Nacional, 33-летний футболист готов в январе расторгнуть контракт со "сливочными" и вернуться во "Флуминенсе".
Президент королевского клуба Флорентино Перес не будет препятствовать уходу бразильца, однако финальное решение остаётся за тренерским штабом.
В текущем сезоне Марсело сыграл за "Реал" 2 матча, результативными действиями не отличался. Его контракт с "бланкос" истекает 30 июня 2022 года.
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