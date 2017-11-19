Марсело заявил, что ничего не знает о конфликте между Рамосом и Роналду

Защитник "Реала" Марсело отказался говорить о возможном конфликте между Серхио Рамосом и Криштиану Роналду.

"Роналду несчастлив? Ничего об этом не знаю. И понятия не имею, был ли у них какой-то конфликт с Рамосом. Я просто хочу играть в футбол. Не знаю, происходило ли что-либо между ними" - приводит слова Марсело Goal.com.

Напомним, что ранее испанские СМИ сообщили об ухудшении отношений между Рамосом и Роналду.

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