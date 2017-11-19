Марсело заявил, что ничего не знает о конфликте между Рамосом и Роналду
Защитник "Реала" Марсело отказался говорить о возможном конфликте между Серхио Рамосом и Криштиану Роналду.
"Роналду несчастлив? Ничего об этом не знаю. И понятия не имею, был ли у них какой-то конфликт с Рамосом. Я просто хочу играть в футбол. Не знаю, происходило ли что-либо между ними" - приводит слова Марсело Goal.com.
Напомним, что ранее испанские СМИ сообщили об ухудшении отношений между Рамосом и Роналду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
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|2
|Валенсия
|12
|30
|3
|Реал Мадрид
|12
|24
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|24
|5
|Севилья
|12
|22
|6
|Вильярреал
|11
|20
|7
|Реал Сосьедад
|12
|18
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|12
|17
|10
|Хетафе
|12
|16
|11
|Жирона
|12
|16
|12
|Сельта Виго
|12
|14
|13
|Эспаньол
|12
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|12
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Малага
|12
|7
|19
|Алавес
|12
|6
|20
|Лас Пальмас
|11
|6