Марсело заявил о желании покинуть "Реал"

Защитник мадридского "Реала" Марсело заявил о желании покинуть королевский клуб, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, 30-летний бразилец оповестил руководство "сливочных" о том, что в январе он хочет перебраться в туринский "Ювентус".

Футболист уже контактировал с "бьянконери", поэтому уверен, что итальянский гранд заинтересован в его подписании.

Марсело выступает за "Реал" с 2007 года, сыграл 460 матчей, забил 34 гола и сделал 86 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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