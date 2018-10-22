Марсело заявил о желании покинуть "Реал"

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Марсело заявил о желании покинуть "Реал"

Защитник мадридского "Реала" Марсело заявил о желании покинуть королевский клуб, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, 30-летний бразилец оповестил руководство "сливочных" о том, что в январе он хочет перебраться в туринский "Ювентус".

Футболист уже контактировал с "бьянконери", поэтому уверен, что итальянский гранд заинтересован в его подписании.

Марсело выступает за "Реал" с 2007 года, сыграл 460 матчей, забил 34 гола и сделал 86 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: Перес определился с трансферной стоимостью Марсело. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Генич

Жопа девочки мартышки соскучилась по пальчику

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Я по тебе очень соскучился мой друг Марсело.

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Марсело

Моя попка соскучилась по твоим шаловливым пальчикам любимый)

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