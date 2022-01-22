Марсело жёстко наказали по итогам матча с "Эльче"

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Левый защитник мадридского "Реала" Марсело получил трёхматчевую дисквалификацию в рамках Кубка Испании.

По информации Marca, наказание бразильского фулбека состоит из двух частей - одну игру он пропустит за прямую красную карточку, ещё две - за критику судейства.

После своего удаления футболист "сливочных" подошёл к арбитру Хорхе Фигероа Васкесу и сказал ему: "Ты очень плох в этой работе".

В текущем сезоне 33-летний Марсело поучаствовал в 9 матчах "Реала", не отличившись в них голевыми действиями.

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