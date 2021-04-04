Марсьяль из-за травмы может пропустить остаток сезона

Теги антони марсьяльтравмыманчестер юнайтед

Марсьяль из-за травмы может пропустить остаток сезонаФото: Твиттер @AnthonyMartial 
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал состоянии нападающего Антони Марсьяля, который получил травму колена во время матча сборных Франции и Казахстана (2:0) в квалификации к Чемпионату Мира 2022 года.

"Мы можем потерять Антони до конца сезона и это сильно расстраивает, особенно с учетом того, что сначала поступали сообщения и сигналы, будто с ним ничего серьезного не случилось, а теперь же мы видим, что все плохо", – сказал Сульшер клубному ТВ.

В текущем сезоне форвард сыграл 22 матча в АПЛ за "Манчестер Юнайтед", в которых забил 4 мяча.

Напомним, "манкунианцы" продолжают борьбу за второе место в текущем сезоне Чемпионата Англии. Сейчас подопечные Сульшера опережают идущий третьим "Лестер" всего на 1 очно, но имеют игру в запасе.

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