Марсьяль может перейти в "Барселону"

Теги антони марсьяльбарселонаманчестер юнайтедтрансферы

Марсьяль может перейти в "Барселону"Фото: инстаграм Марсьяля/Автор неизвестен

"Барселона" все еще хочет усилить линию атаки в январское трансферное окно даже несмотря на подписание Феррана Торреса.

Как сообщает Diario Sport, из-за трудностей с трансфером Альваро Мораты из "Ювентуса", каталонский клуб вернулся к варианту с нападающим "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля.

Марсьяль также хочет стать футболистом "Барсы".

В данный момент вероятен вариант с арендой до конца сезона с правом выкупа за 40 миллионов евро.

Также не пропустите: Сразу четыре основных игрока "Реала" вернулись после травм и коронавируса. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Количество футболистов "Манчестер Юнайтед", недовольных Рангником, растет

Количество футболистов "Манчестер Юнайтед", недовольных Рангником, растет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов