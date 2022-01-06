Марсьяль может перейти в "Барселону"

Фото: инстаграм Марсьяля/Автор неизвестен

"Барселона" все еще хочет усилить линию атаки в январское трансферное окно даже несмотря на подписание Феррана Торреса.

Как сообщает Diario Sport, из-за трудностей с трансфером Альваро Мораты из "Ювентуса", каталонский клуб вернулся к варианту с нападающим "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля.

Марсьяль также хочет стать футболистом "Барсы".

В данный момент вероятен вариант с арендой до конца сезона с правом выкупа за 40 миллионов евро.

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