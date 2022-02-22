Марсьяль может перейти в "Интер"

Фото: инстаграм Марсьяля\Автор неизвестен

Французский форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль, ныне выступающий в "Севилье" на правах аренды, может перейти в миланский "Интер", сообщает Forza Italian Football со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "нерадзурри" намерены усилить позицию нападающего, так как и Алексис Санчес, и Лаутаро Мартинес, могут покинуть клуб следующим летом.

Отмечается, что помимо кандидатуры Марсьяля "Интер" серьезно относится к варианту с подписанием форварда "Лилля" Джонатана Дэвида.

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