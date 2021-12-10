Марсьяль определился со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Антони Марсьяля

Филиппе Ламболи, агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля, открыто заявил о желании своего клиента сменить команду зимой.

"Антони хочет уйти в другой клуб в январе. Ему нужно играть. Он не хочет оставаться, и я скоро буду обсуждать этот вопрос с руководством", - цитирует агента Sky Sports.

26-летний француз связан с "красными дьяволами" контрактом до 2024 года. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Марсьяль сыграл за "МЮ" 10 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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