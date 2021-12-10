Марсьяль определился со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"
Фото инстаграм Антони Марсьяля
Филиппе Ламболи, агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля, открыто заявил о желании своего клиента сменить команду зимой.
"Антони хочет уйти в другой клуб в январе. Ему нужно играть. Он не хочет оставаться, и я скоро буду обсуждать этот вопрос с руководством", - цитирует агента Sky Sports.
26-летний француз связан с "красными дьяволами" контрактом до 2024 года. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.
В текущем сезоне Марсьяль сыграл за "МЮ" 10 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
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|Команда
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|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
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|27
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|9
|Арсенал Лондон
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|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18