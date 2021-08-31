Марсьяль отказался перейти во французский клуб

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Марсьяль отказался перейти во французский клуб

Фото: инстаграм Антони Марсьяля/Автор неизвестен

Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль отказался перейти в "Лион", сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, лионский клуб хотел арендовать футболиста до лета 2022 года, но форвард отказался возвращаться во Францию. 

25-летний Марсьяль выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года. Он провел за клуб 261 матч, забил 78 голов и отдал 50 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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