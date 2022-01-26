Марсьяль перешел в "Севилью"
Фото: сайт "Севильи"/Автор неизвестен
Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль перешел в "Севилью", сообщается на официальном сайте испанского клуба.
"Севилья" арендовала футболиста на полгода за пять миллионов евро. Также испанцы будут полностью платить зарплату игроку.
26-летний Марсьяль выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года. Всего он провел за манкунианцев 269 матчей во всех турнирах, забил 79 голов и отдал 50 результативных передач. Ранее играл за "Лион" и "Монако". За сборную Франции сыграл 30 матчей и забил два мяча.
Не пропустите: Араухо отказал "Барселоне" в продлении контракта. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Мане попал в больницу после матча Кубка Африки
-
Определились шесть четвертьфиналистов Кубка Африки
-
Марсьяль перешел в "Севилью"
-
Польша и Словакия выдали результативную ничью на Евро-2022 по футзалу
-
"Реал" не продаст Йовича в январе
-
Гол Хакими вывел Марокко в четвертьфинал Кубка Африки
-
Дибала может перейти в "Интер"
-
"Манчестер Сити" согласовал трансфер лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
-
"Уотфорд" объявил о назначении экс-тренера сборной Англии
-
Стоцкий покинул "Краснодар"
-
В "Зените" отреагировали на информацию о наказании Азмуна
-
Киевское "Динамо" уверенно обыграло испанский клуб в товарищеском матче
-
Диего Коста может оказаться в Серии А
-
Мбаппе определился, когда примет решение о своем будущем
-
"Тоттенхэм" хочет перехватить трансферную цель "Ливерпуля"
-
Жоаозиньо покинет "Сочи"
-
Россия триумфально пробилась в плей-офф Евро-2022 по футзалу
-
Сенегал вышел в четвертьфинал Кубка Африки
-
Суркис высказался о возможном назначении Шевченко на пост главного тренера "Динамо" Киев
-
В "Ростове" отреагировали на информацию об уходе президента клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18