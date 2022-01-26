Фото: сайт "Севильи"/Автор неизвестен

Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль перешел в "Севилью", сообщается на официальном сайте испанского клуба.

"Севилья" арендовала футболиста на полгода за пять миллионов евро. Также испанцы будут полностью платить зарплату игроку.

26-летний Марсьяль выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года. Всего он провел за манкунианцев 269 матчей во всех турнирах, забил 79 голов и отдал 50 результативных передач. Ранее играл за "Лион" и "Монако". За сборную Франции сыграл 30 матчей и забил два мяча.

Не пропустите: Араухо отказал "Барселоне" в продлении контракта. | http://soccernews.ru