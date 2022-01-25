Марсьяль прилетел в Севилью для перехода в одноименный клуб

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Марсьяль прилетел в Севилью для перехода в одноименный клуб

Фото: инстаграм Антони Марсьяля/Автор неизвестен

Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль прилетел Севилью, чтобы оформить переход в испанский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, в ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование. "Севилья" арендует форварда на условиях полной выплаты ему зарплаты до конца сезона.

В нынешнем сезоне 26-летний Марсьяль провел за "Манчестер Юнайтед" 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Севилья" добыла ничью в матче с "Сельтой". | http://soccernews.ru
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