Марсьяль прокомментировал свой переход в "Севилью"

Теги севильяантони марсьяльтрансферыманчестер юнайтед

Марсьяль прокомментировал свой переход в "Севилью"

Фото: инстаграм "Севильи"\Автор неизвестен

Новичок "Севильи" французский форвард Антони Марьсяль прокомментировал свой переход в испанский клуб из "Манчестер Юнайтед".

"Моя аренда в "Севилью" рассчитана на следующие 5 месяцев до конца сезона. Но никогда не знаешь, как все сложится в будущем. Посмотрим.

Я хотел перейти в "Севилью" из-за Мончи (спортивный директор - прим.) и Лопетеги. Я пришел сюда, чтобы показать, на что я способен.

Бензема — один из лучших в мире, он мог выиграть "Золотой мяч". Я счастлив играть в той же лиге, что и он", - сказал француз.

Напомним, что "Севилье" эта полугодичная аренда обойдется в пять миллионов евро - зарплата игрока и плата "Манчестер Юнайтед". Ранее сообщалось, что Марсьяль пошел на снижение оклада ради перехода в стан нервионцев.

Также не пропустите: У "Барселоны" появятся новые спонсоры на форме. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

АПЛ изменила правила переносов матчей

АПЛ изменила правила переносов матчей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов