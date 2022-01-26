Марсьяль прокомментировал свой переход в "Севилью"

Фото: инстаграм "Севильи"\Автор неизвестен

Новичок "Севильи" французский форвард Антони Марьсяль прокомментировал свой переход в испанский клуб из "Манчестер Юнайтед".

"Моя аренда в "Севилью" рассчитана на следующие 5 месяцев до конца сезона. Но никогда не знаешь, как все сложится в будущем. Посмотрим.

Я хотел перейти в "Севилью" из-за Мончи (спортивный директор - прим.) и Лопетеги. Я пришел сюда, чтобы показать, на что я способен.

Бензема — один из лучших в мире, он мог выиграть "Золотой мяч". Я счастлив играть в той же лиге, что и он", - сказал француз.

Напомним, что "Севилье" эта полугодичная аренда обойдется в пять миллионов евро - зарплата игрока и плата "Манчестер Юнайтед". Ранее сообщалось, что Марсьяль пошел на снижение оклада ради перехода в стан нервионцев.

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