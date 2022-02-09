Марсьяль рассказал о своем решении перейти в "Севилью"

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Марсьяль рассказал о своем решении перейти в "Севилью"

Фото: инстаграм Марсьяля\Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль, ныне выступающий в "Севилье" на правах аренды назвал клубы, которые хотели подписать его зимой помимо андалусийцев.

"Барселона" общалась с моими агентами в январе. "Ювентус" хотел подписать меня и настаивал на сделке. Это правда.

Но моим приоритетом была "Севилья". Здесь у меня есть шанс стать футболистом стартового состава – играть регулярно, как я хотел", – сказал Марсьяль для Diario Sevilla.

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